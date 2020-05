Reformy súdnictva, polície, prokuratúry...

A už je to tu. Keď sledujem, ako si počína súdnictvo, pri čistení svojho stavu, viem si predstaviť, ako to bude s prokuratúrou a ostatnými odvetviami, ktoré sa zaoberajú problémami právneho štátu, teda ústavou a s ňou spojenými

problémami. Teraz ma zaujíma hlavne problém majetkov (všetkého druhu).

Môže sa to zdať, že zasa načínam materiálnou stránkou nášho života, ale keď si pozrieme ústavu, Článok 20, môže byť každému jasné, o čo by nám malo ísť. Naviac, ak nám záleží aj na ľudských právach, ktoré by mali byť základom nášho života.

Komunisti sa o ľudské práva nestarali, iba ak o tie svoje, ale zdá sa, že tento vzťah a všetko, čo sa vzťahuje k ľudským právam môže byť ukradnuté v podstate aj súdom a pracovníkom celej justície. Hlavne, keď sa jedná o súkromný majetok (včítane dedičstva a dedenia), „nedorozumenie“ nadobúda rozmery niekedy až nebotyčné.

A tak sa schovávajú za: „tej problematike nerozumiem“, (napríklad pri pozemkových spoločenstvách) a vydávajú rozhodnutia, ale aj zákony, ktoré sú všetkým možným, len nie spravodlivosťou a ústavnosťou.

Keď tak sledujem „boj“ o Súdnu radu, vidím, že názory v našom súdnictve nebude ľahké zmeniť. Z pohľadu mňa - občana, ide stále len o boj o našu ústavu, ktorá má byť najvyšším zákonom aj pre sudcov, prokurátorov a iné osoby, ktoré chcú pracovať v našom právnom systéme. Veď keď bývalý predseda ústavného súdu povie, že v našom právnom systéme sa Ústava obchádza(la) a zasadzuje sa za nápravu, malo by sa to podariť.

Komunistom bolo právo na súkromný majetok (aj našich otcov a praotcov) ukradnuté a tak, aj ich následníci sa nás snažia presvedčiť, že všetko bolo v poriadku, lebo z toho najmä oni profitovali a „lebedili si“. Najhoršie je, že o svojom pohľade na právo presvedčili aj značnú časť našej spoločnosti, ktorá nechce vidieť, že zločiny komunistov vo všetkých sférach nášho života treba napraviť. O tom hovorí aj naša ústava.

Že v našom živote by to malo ísť inak, najmä podľa ústavy a teda zásad právneho štátu o ktorých hovorí ústava. Značnej časti našej právnickej verejnosti včítane politikov, je toto ukradnuté. Všakže pán Mečiar, Fico, Danko, (ale aj Harabín a ďalší sudcovia) a ich priaznivci. A tak sú medzi nami Kočnerovia a iní najmä majetkoví fiškusi, ktorí bojujú do úmoru o svoj spôsob nadobúdania majetkov.

Držím palce všetkým, ktorí sa snažia udržať náš ústavný systém pohromade. Aj za cenu ťažkých bojov a osobného nasadenia. Veď zdá sa, že aj ďalší právnici a prezidentka je s nimi a s nami.

Pavel Pospíšil, dôchodca

Máj 2020