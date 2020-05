Rozpočet na rok 2020

Pri uvedení Programového vyhlásenia vlády pre rok 2020 sa ukázali niektorí poslanci SMERU na čele s predsedom ako tvrdí kritici, pretože výdavky nie sú kryté v rozpočte. Teda nie je reálny. Nie, že by som tvrdil, že sú kryté, ale

keď to tvrdí niekto, kto spôsobil (nekryté) výdavky: 13. dôchodok (v stovkách miliónov), keď nutne musel predpokladať znížené príjmy štátu do rozpočtu, znížením zisku podnikov (preplácanie nákladov na dovolenky), bánk (zvýšený odvod), je bezočivosť najvyššieho stupňa.

Je to vec SMERU, ale aj naša. A tvorcovia rozkrádania štátu za svojho vládnutia, by mali vstúpiť do seba, pozrieť sa do zrkadla. A nekecať o „výbornej kondícií hospodárstva štátu“. To ale nie sú a nebudú schopní, podobne ako všetci bývalí komunisti (však to aj sú).

V čase, keď korona robí zdrap zo všetkých finančných plánov a príjmy štátu sa znížia o 7 až 9 % oproti predpokladom, argumentovať svojou genialitou v hospodárení štátu je viac ako drzé. A nakoniec, mali by si zopakovať základy matematiky, že dve a dve sú štyri a nie päť, ako sa nám snažia dokazovať v odôvodneniach svojich „sociálnych“ zákonov (13. dôchodok) a pod. (aj cestovné zadarmo).

Už sa teším na reakcie kolegov dôchodcov!

Pavel Pospíšil, dôchodca

Máj 2020