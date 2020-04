Objavujú sa stále ďalší bojovníci.

Mám na mysli ďalšieho „spravodlivého“ zo stajne predsedu SMERU, súdruha Tomáša. A viete, čo ma na ňom najviac mrzí? Po ostatnej diskusii s novým ministrom práce v televízii som zistil, že bol poslucháčom Prírodovedeckej fakulty.

Aj keď neviem ktorej katedry, špekulujem, či náhodou nebol aj absolventom niektorej z geologických katedier. (Ako ja!). To by moja hanba bola ešte väčšia. (Pociťujem totiž ako absolvent UK zvláštne pocity voči študentom a neskôr absolventom Právnickej fakulty, s ktorými som bol v prvom ročníku na jednej izbe v internáte, neskôr na Tureckom vrchu, na cvičení ako študent vojenskej prípravy a dokonca na polročnej službe som sa s niektorými stretol v Stříbre).

Zdá sa mi totiž, že po vzore svojho predsedu sa činí tento mladý muž a hlava - nehlava provokuje. Dúfa, že protivník sa neovládne a povie niečo, čo ho môže podraziť. Nuž je to podobná taktika, ako bola podpredsedu Kaliňáka, zahltiť scénu kopou slov, z ktorých sa človek len ťažko vyhrabe. Po 12. rokoch vlády (prevážne jednej strany), by mal byť aj mladý bojovník opatrný, aby to aj on neprepískol.

A aby neskončil tak, ako jeho bývalý šéf. U koho to vlastne s. Tomáš začínal ako hovorca?

Pavel Pospíšil, dôchodca a svedok čias

Apríl 2020.