Vírus (korona) a ostatní.

Informácie sa na nás hrnú požehnane. Najviac zo strany politikov. Teraz mám na mysli tých ľavicových. Súdruh predseda Fico sa dal počuť, že sa treba pýtať, čo robí vláda. Nuž podľa mňa hasí, čo nezasiala.

A tu nie je bez viny ani s. Fico so svojimi „nohsledmi“. Ako sa pripravovali za 12 rokov vládnutia na možné problémy, ktoré nastanú či chceme alebo nie? No, tým, že považovali projekty akadémie a škôl za „nevhodné“, trestali banky za to, že robili dobre svoju úlohu a „závideli im zisky, priemyselníkom kresali dolu zisky tiež, pretože sa im zdali privysoké (príspevky na rekreáciu)“ a národ im tlieskal za ich dobrotivosť.

A tak sa stalo, že nemáme financie ani na potrebný výskum o korone (a tento mešká nie vinou výskumníkov), a. t. ď. Zdravotníctvo je nepripravené na pandémiu a pod. A kto „zariadil", že domovy dôchodcov sú také ako sú (?), po 12 rokoch vlády jednej strany (ďalšej). To nechceme (nechcú) vidieť.

A tak vstupujú do vlády svojich súperov a ukazujú, ako veci zvládajú zle, ale zabúdajú pripomenúť svoje vlastné chyby.

Možno by stačilo spomenúť si na svoje „riadenie“ zdravotníctva počas svojej 12 ročnej vlády. A tú reformu, ktorú chcela presadiť na konci vlády Smeru posledná ministerka zdravotníctva s. predseda silou svojej nepriamej moci zarazil, lebo mohla poškodiť SMER. A tak ostalo zdravotníctvo s tvárou SMERU nedotknuté aj so svojimi ťažkosťami, ktoré musí reformami za pochodu riešiť táto vláda. Aj to sú tí kostlivci, ktorých vždy necháva v skriniach odstupujúca vláda. A koľko ich ešte bude?

Pavel Pospíšil, dôchodca a pozorovateľ.

Apríl 2020.