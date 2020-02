Ľudské práva a smer

Skoro som onemel, keď som počul hovoriť s. Fica o ľudských právach v súvislosti s vianočným prídavkom pre dôchodcov. Na jeho podporu vystúpil na tlačovej konferencii aj s. minister, s. Ján Richter.

Mám viac dokladov o tom, ako mi vyššie uvedení súdruhovia odpovedali, na moje otázky, ohľadom úpravy dôchodkov za dobu platenia dávok do dôchodkového poistenia pri poberaní starobných dôchodkov. Nebolo to len pre mňa. Na dôchodkové poistenie platili zo zákona pri súčasnom poberaní dôchodkov desiatky, možno stovky pracujúcich dôchodcov v období rokov 2000 – 2003.

Takéto poškodzovanie dôchodcov napadli v roku 2014 (?) aj poslankyne NR SR kde žiadali (nápravu?) riešenie pre týchto poistencov. Pri novelizácii z. č. 461/2003 Z.z. Bez výsledku. Našiel som aj také vyjadrenie vládnych úradníkov (politikov), že platenie do dôchodkového fondu neznamená automaticky nárok na úpravu dôchodkov. Pre mňa takéto okrádanie ľudí na dôchodku môžu vyprodukovať len ľudia s myslením ako komunisti!

Naraz v roku 2020 prichádza časť koalície s návrhom pre obdobie po voľbách a odôvodňuje tento návrh aj ľudskými právami. Ale tieto ľudské práva platili aj predtým. Teda vtedy sa mohli porušovať ľudské práva a teraz, keď im tečie do čižiem dva týždne pred voľbami sa nemôžu a treba ich plniť? To je prinajmenej zvláštny vzťah k dôchodcom. A schvaľuje to aj časť súčasných „nevládnych“ poslancov. Ale, ale súdruhovia a ostatní.

Pre tých dôchodcov, ktorých poškodzovali za 12 ročné vládnutie: takáto „láska k ľudským právam“ je falošná, nedajme sa oblafnúť. Ani v rozpočte nie sú na to vyčlenené financie.

A zasa nachádzam nepríjemnú paralelu.

Možno sa ešte pamätáte na „Čihošťský zázrak“. (ŠTB vyprodukovala obvinenie kňaza z manipulovania krížom na kazateľnici. A aj mu to spočítali. Mučením ho nútili k priznaniu, a aj ho odsúdili). Také nehorázne porušenie ĽP s katastrofálnymi dôsledkami si už teraz ani nevieme predstaviť. Ale to by si súčasní politici mali prečítať pôvodnú Deklaráciu ľudských práv z roku 1948. A sú tam aj iné veci. Čítať treba aj súčasnú ústavu, aj tam je veľa vecí, ktoré patria do ĽP a sa obchádzajú (porušujú). Treba o tom diskutovať a robiť konzekvencie.

Aj preto treba ísť voliť!

Pavel Pospíšil, dôchodca a pamätník.

2020.02.