TRIANON 2020

Tento rok si budeme spomínať sté výročie Trianonu. Zrejme najmä mladší o tom veľa nevedia, ale ide o mierovú konferenciu – otvorenú 18. januára 1919 v Paríži. Po 1. svetovej vojne.

Táto zmluva je aj pre nás veľmi významná, lebo vlastne definovala územný rozsah novozaloženého štátu Československej republiky. V rámci nej aj Slovenska aj v dnešnej podobe.

Ako spomína jej signatár jeho podpis pod zmluvou o tri štvrte na päť 4. júna 1920: "...vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až dolu krvou a biedou môjho národa. A takéto vyúčtovanie je večné. Nikdy sme nemali a nemáme úmysel pomstiť sa tým, pod ktorými sme trpeli. Lež tak, ako bdie levica nad svojimi levíčatmi, tak budeme bdieť nad životom naším a našich budúcich generácií lebo život národa je večný“.

Dnes by sme jeho písomnú reakciu charakterizovali, ako nadnesenú a emotívnu, ale keď poznáme trochu našu históriu, uznáme mu, že mal pravdu a patrí mu naša vďaka.

Citované je z Kalendára 2020, ktorý vydal Spolok Martina Rázusa s viacerými dobovými pre mňa veľmi cennými fotografiami, ktoré dokumentujú celú zložitú dobu od konca 1. svetovej vojny.

Že to nebola cesta ľahká, svedčí aj snímka štábu plk. Josefa Šnejdárka v bojoch s maďarskou Červenou armádou o Banskú Štiavnicu.

Aj keď dúfam, že výročie bude spomenuté aj oficiálne, možno by bolo dobre pripomenúť najvyšším predstaviteľom SR, aby zorganizovali konferenciu k výročiu Trianonu, ktorou by pripomenuli všetkým našim generáciám túto dobu aj jej význam pre Slovensko. Pravda by možno vyriešila aj súčasnú politickú situáciu na Slovensku a vzťahy medzi politickými celkami.

Chcem vyzvať aj pána poslanca Osuského (dúfam, že bude súčasťou novej NR SR), aby inicioval a sledoval spomienkovú činnosť na Trianon u nás.

(pre tých ktorí to nevedia, MUDr Osuský je členom širokej rodiny Osuských, ktorá sa ako mnoho iných podieľala na vývoji u nás v tak významnom období vzniku a ďalšieho vývoja ČSR a teda aj Slovenska).

Pavel Pospišil, dôchodca a pamätník

Február 2020.