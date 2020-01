Ja – izmus a čo s tým súvisí.

V poslednom čase ma upozornilo sledovanie a počúvanie rôznych informácií z rôznych zdrojov (nie hlavné správy) na jav, ktorý nazval najmenej jeden mladý zdroj „JA – IZMUS“.

Viacerí autori tým nazvali absolutizovanie svojho názoru (bez vysvetlenia). Takýto prejav svojho JA má v našej súčasnosti nebezpečné dôsledky v celom našom verejnom priestore, preto sa o ňom chcem zmieniť.

Je to veľmi pohodlné nechať sa presvedčiť rôznym pochlebovačom, že mám pravdu a máva to tragické dôsledky.

Z môjho pohľadu najvypuklejším prejavom „jaizmu“ je Kočner. Prakticky bez verejných oponentov sám seba presvedčil, že on je ten s najsprávnejšími názormi, že zdá sa neváhal svojimi machináciami siahnuť na to najcennejšie, čo tu máme, život (y) iných, ktorí podľa neho mali námietky proti jeho videniu sveta.

Podľa mňa rovnako nebezpečný je tento názor u politikov (ale tiež „politikov“), ktorí sa v svojom narcizme ani nezamýšľajú nad dôsledkami šírenia svojho videnia sveta do spoločnosti. Zvlášť je to problematické u politikov („politikov“), ktorí v svojom boji o ovládnutie spoločnosti neváhajú vytiahnuť ani také otrepané staré zbrane ako je nenávisť (triedna) a bojujú proti všetkým za svoje „práva“ (Kotleba, Blaha).

V dávnejšej minulosti to bol komunizmus so svojimi „predákmi“, neskôr všetci „prezlečenci“, ktorí nepripustili ani myšlieku na vyrovnanie sa so zločinmi komunizmu a jeho predátormi.

V nedávnej minulosti bol najprednejším predstaviteľom- podľa mňa - tohto „izmu“ Mečiar a jeho poskokovia, neskôr ho nasledoval „preceda“ Fico, Slota, Harabín a ďalší. Napáchnutý je takýmto vírusom Danko (z politikov). Podľa môjho pozorovania má problémy so svojim JA aj Matovič, diskutéri na rôznych sieťach a blogoch, ale aj vo verejnom priestore. Z ďalších treba upozorniť na napr, Blahu, ale aj na iných, ktorí sa myšlienkovo k nemu, čo aj „tajne“ pridávajú.

Možno by sa mali zamyslieť aj konatelia proti iným názorom napr. v konzervatívnom tábore (resp. v kresťanskom prostredí), či ich konania nie je kontraproduktívne. Myslím tým diskutérov, aj na POSTOJI, ktorí veľa razy pochovávajú v boji s nepriateľom aj zvyšky tých myšlienok, za ktoré „bojujú“. (Aj ja musím rozmýšľať nad sebou, aby som neuletel).

V Novom roku prajem všetkým všetko dobré, najmä správne myšlienky (aj duchovné) a do volieb správny cit do Vašich hláv a rúk, aby ste v prílišnej snahe presadiť svoje myšlienky nedosiahli opačný výsledok ako chcete.

Pavol Pospíšil, dôchodca a svedok čias.